Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Kreis Rottweil) Unfallflucht

Polizei sucht Zeugen (06.03.2023)

Dunningen (ots)

Rund 1.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, den ein Unbekannter am Montag im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hauptstraße verursacht hat. Der unbekannte Autofahrer beschädigte einen abgestellten Audi A 4 an der linken Seite und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei in Schramberg geht anhand der Spuren am Unfallort davon aus, dass der Unfallflüchtige in einem roten Auto unterwegs war. Hinweise zu ihm erbittet sie unter der Telefonnummer 07422 2701-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell