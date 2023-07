Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Gaggenau, Ottenau (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind auf der Suche nach Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagmittag gegen 14 Uhr am Kreisverkehr in der Max-Roth-Straße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 67-jährige Skoda-Lenkerin den rechten Fahrstreifen, als sie von einem von hinten herannahenden Fahrzeug touchiert wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte am Skoda einen Schaden von rund 6.000 Euro angerichtet und suchte mit seinen zwei Wageninsassen das Weite. Bei dem geflüchteten Fahrer soll es sich um eine männliche Person im Alter von 17 bis 20 Jahren handeln. Der Mann soll mittelgroß sein, schwarze Kleidung und eine schwarze Basecap getragen haben. Bei dem gesuchten Auto soll es sich um einen roten neuen Kleinwagen mit Straubinger Kennzeichen handeln. Dieser müsste an der linken Fahrzeugseite, insbesondere am linken Kotflügel beschädigt sein. Zeugen oder mögliche Beteiligte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell