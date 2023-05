Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt 14-jährigen Kioskeinbrecher - Velbert - 2305036

In der Nacht zu Donnerstag, 11. Mai 2023, versuchte ein Duo in gleich zwei Kioske in Velbert einzubrechen. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung einen 14-jährigen Tatverdächtigen stellen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Das war geschehen:

Gegen 02.40 Uhr wurde eine aufmerksame Anwohnerin der Langenberger Straße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Sie stellte zwei junge Männer vor dem Eingang des Kiosks im Einmündungsbereich Langenberger Straße / Sontumer Straße fest, die augenscheinlich versuchten, die Glastür mittels eines Hammers einzuschlagen. Die Zeugin alarmierte folgerichtig die Polizei und das Duo floh zunächst unerkannt. Einer der Tatverdächtigen entfernte sich mit einem E-Roller in Richtung Willy-Brandt-Platz, der zweite flüchtete fußläufig.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen im Umfeld zunächst nicht angetroffen werden.

Gegen 04 Uhr kam es auf der Friedrichstraße zu einem weiteren versuchten Einbruchdiebstahl in einen Kiosk. Wieder alarmierte eine aufmerksame Anwohnerin die Polizei und gab an, dass zwei junge Männer versucht hätten, die Glasscheibe gewaltsam einzuschlagen.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Beamten einen flüchtigen Tatverdächtigen mit einem E-Roller auf der Kolpingstraße antreffen. Sie brachten den 14-Jährigen zur Polizeiwache Velbert. Erste Ermittlungen ergaben, dass der E-Roller vermutlich entwendet worden war, so dass dieser zur Eigentumssicherung sichergestellt wurde. Die Beamten leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Gegenstand der aktuellen Ermittlungen ist derzeit die Klärung der Identität des bisher noch unbekannten Mittäters.

Der Mittäter kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 175-185 cm groß - circa 18 - 25 Jahre alt - schlanke Statur - bekleidet mit einer blauen Kapuzenjacke mit weißer Innenkapuze und einer schwarzen Hose

Der polizeilich bereits in Erscheinung getretene 14-Jährige wurde nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigen übergeben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110 in Verbindung zu setzen.

