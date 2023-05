Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte brechen in Firmengelände ein - Ratingen - 2305035

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige sind in der Nacht von Dienstag (9. Mai 2023) auf Mittwoch (10. Mai 2023) in das Gelände einer Baufirma an der Sandstraße in Ratingen eingebrochen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die Tatverdächtigen zwischen Dienstag (9. Mai 2023), 19 Uhr, und Mittwoch (10. Mai 2023), 5 Uhr, Zutritt zu dem Firmengelände, indem sie gewaltsam das Schloss des Zugangstors öffneten.

Auf dem Gelände brachen sie mehrere Container auf und entwendeten Baumaschinen und Werkzeuge. Zudem wurde ein weißer Transporter der Marke Iveco mit dem Kennzeichen D - UT 44 gestohlen. Das etwa ein Jahr alte Fahrzeug sowie seine Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei in Ratingen bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu Tatverdächtigen Personen sowie zum Verbleib des Transporters machen? Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

