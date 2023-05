Polizei Mettmann

POL-ME: 65-jährige Erkratherin um hohen Bargeldbetrag betrogen - Erkrath

Düsseldorf - 2305031

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag, 09. Mai 2023, ist eine 65-jährige Erkratherin durch einen sogenannten "Schockanruf" um einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag sowie weiterer Wertgegenstände betrogen worden. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Telefonbetrüger zu warnen.

Das war geschehen:

Gegen 14 Uhr erhielt eine 65-jährige Erkratherin einen Anruf einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Unter Tränen gab sie an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben und leitete nach wenigen Worten das Gespräch an einen Mann weiter, welcher sich als Staatsanwalt vorstellte. Er bot der geschockten Erkratherin an, die Tochter gegen die Zahlung einer Kaution freizulassen. Die 65-Jährige sicherte zu, zeitnah die geforderte Kautionssumme von ihrer Bank abzuholen und begab sich nach Düsseldorf.

Der Betrüger hielt während der Fahrt zu ihrer Bank kontinuierlich über das mitgeführte Mobiltelefon Kontakt zu der Dame und erhöhte schließlich sogar noch die Summe der Kaution, so dass die Erkratherin eine zweite Bank aufsuchte, um die geforderte mittlere fünfstellige Summe zahlen zu können.

Absprachegemäß begab sie sich anschließend zur Bastionsstraße, wo sie das in einem Rucksack mitgeführte Geld sowie weitere Wertgegenstände an einen angeblichen Gerichtsdiener übergab. Nachdem der Mann auch nach längerer Wartezeit nicht wie vereinbart zurückkehrte, suchte die 65-Jährige gegen 18 Uhr ihre Wohnanschrift auf und trat in Kontakt mit ihrer Tochter. Hier fiel der Betrug auf und die Dame erstattete folgerichtig Anzeige bei der Polizei.

Aufgrund des Zeitverzuges blieb eine Fahndung nach dem Geldabholer auf der Bastionsstraße in Düsseldorf erfolglos. Der Mann soll circa 170 cm groß und 30 Jahre alt gewesen sein. Er trug einen dunklen Vollbart, hatte dunkle Haare und war leger gekleidet.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Identität des Geldabholers oder zum Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 / 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

Zudem möchte die Polizei den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen:

Seien Sie immer skeptisch, wenn Sie Anrufe von unbekannten Nummern erhalten und sich anschließend Personen als Ihnen nahestehende Angehörige ausgeben und um Geld bitten. Trennen Sie in solchen Fällen immer eigenständig das Gespräch und kontaktieren Sie Ihre Familie unter den Ihnen bekannten Rufnummern. Ebenso fordern weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft jemals Kautionszahlungen am Telefon. Legen Sie im Zweifelsfall einfach auf und informieren Sie die Polizei unter 110! "Auflegen ist nicht unhöflich!"

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell