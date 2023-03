Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Böblingen bekamen es am Donnerstag (23.03.2023) mit einem betrunkenen Autofahrer zu tun. Der 41-jährige Tatverdächtige war gegen 22:00 Uhr in der Breslauer Straße in Böblingen mit seinem Mercedes unterwegs und stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mercedes gegen 22:30 Uhr in der Pontoiser Straße von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Dabei wurden Anzeichen auf eine alkoholische Beeinflussung des 41-Jährige festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille. Im Rahmen der Aufnahme des Sachverhalts reagierte der Tatverdächtige zunehmend ungehalten und wurde aggressiv, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Dagegen leistete er körperlich Widerstand und trat nach einem der beteiligten Polizeibeamten. Der 41-jährige Mann wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Dort trat er erneut nach einem Polizeibeamten, den er gezielt im Unterleib treffen wollte. Der Polizeibeamte konnte dem Tritt ausweichen und wurde nicht verletzt. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen der Verursachung des Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie Widerstand gegen und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

