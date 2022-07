Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heckenbrand

Germersheim (ots)

Zu einem Heckenbrand kam es am Dienstagmittag in der Berwartsteinstraße in Germersheim. Dort brannten ca. 25 Meter einer Gartenhecke ab. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Glücklicherweise entstand kein Personenschaden. Es wurden neben der Hecke mehrere Meter Rasen und ein Baum beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

