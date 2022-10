Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamten

Helmstedt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 05:00 Uhr in einer Kleingartenkolonie in der Straße "Magdeburger Tor" in Helmstedt zu einem Polizeieinsatz. Ausgelöst wurde dieser Einsatz durch Hinweise auf eine männliche Person, die sich auf dem Gelände aufhalten solle. Zum Einsatzort fuhren mehrere Beamte der Polizeiinspektion Wolfsburg/ Helmstedt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen habe die männliche Person im Verlauf des Einsatzes die Beamten mit einem gefährlichen Gegenstand in der Hand bedroht, sodass ein Polizeibeamter einen Schuss aus seiner Dienstpistole abgab. Dieser traf die männliche Person im Bein, der Mann sei daraufhin überwältigt worden. Anschließend wurde er umgehend per Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand bestehe keine Lebensgefahr für den Mann. Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Die vollumfänglichen Ermittlungen zu dem Einsatz hat aus Neutralitätsgründen die Polizeiinspektion Gifhorn unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Braunschweig übernommen. Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Braunschweig beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell