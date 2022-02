Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Drei vorläufige Festnahmen nach größerem Einsatz

Warendorf (ots)

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (16.02.2022), haben mehrere Polizisten eine Anschrift in Warendorf-Hoetmar in puncto gefälschte Ausweisdokumente durchsucht.

Neben den verstärkt eingesetzten Polizisten, waren auch vier Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Warendorf, zwei Mitarbeiter des Bauamtes und zwei Mitarbeiter des Ausländeramtes in den Einsatz involviert.

Drei Männer wurden an der Anschrift an der Raiffeisenstraße angetroffen - gegen alle drei lag ein Durchsuchungsbeschluss vor.

Während der Durchsuchung fanden die Polizisten, unter anderem, mehrere gefälschte Pässe. Sie beschlagnahmten die gefälschten Dokumente, nahmen die drei Männer im Alter von 59, 61 und 63 Jahren vorläufig fest und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell