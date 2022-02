Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Werkzeuge aus mehreren Containern gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Dienstagmorgen (15.02.2022) Zugang zu einem abgesperrten Baustellengelände an der Keitlinghauser Straße in Oelde verschafft. Zwischen 05.00 Uhr und 07.30 Uhr brachen die Täter elf Container auf und stahlen verschiedene, teils hochwertige Werkzeuge.

Wer kann Hinweise zu dem Einbruch und Tätern geben oder weiß über den Verbleib des Werkzeuges Bescheid? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell