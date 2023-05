Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Ratingen

Langenfeld - 2305032

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Bislang noch unbekannte Täter sind am Dienstag (9. Mai 2023) in ein Einfamilienhaus am Europaring eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr am Morgen und 13 Uhr am Mittag über den zur Schützenstraße hin gelegenen Garten Zutritt auf das Grundstück, ehe sie dann die Terrassentür aufbrachen und das Haus nach Wertgegenständen durchsuchten. Entwendet wurde unter anderem Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

An der Max-Planck-Straße in Langenfeld sind in der Nacht zu Mittwoch (10. Mai 2023) bislang noch unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Firma eingebrochen. Hierbei hebelten sie gewaltsam eine Rolltor auf, wodurch um 1:48 Uhr der Einbruchsalarm ausgelöst wurde, welcher beim zuständigen Sicherheitsdienst einging. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kurz darauf nach dem Rechten schaute, stellte er fest, dass die Täter eine Werkstatt nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Anschließend wurde die Polizei alarmiert, welche jedoch im Rahmen ihrer Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell