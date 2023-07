Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in der Bruchstraße

BAD DÜRKHEIM (ots)

In der Nacht vom 14.07.2023 auf den 15.07.2023 drangen unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein. Hierbei wurden mehrere technische Gerätschaften im derzeitigen Wert von 80.000 EUR entwendet.

Sollte es Zeugen geben, welche sachdienliche Hinweise geben können, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter der 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de wenden.

