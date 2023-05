Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Pkw kontra Fußgängerin - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde am Dienstag, 30.05.2023, gegen 22:30 Uhr eine 43-jährige Fußgängerin in Bonndorf. Als sie die Straße "Ob dem Tal" überquerte, wurde sie von einem 35-jährigen Autofahrer angefahren, der gerade von der Schwimmbadstraße kommend eingebogen war. Mutmaßlich hat er die Fußgängerin übersehen. Die Frau wurde schwer verletzt, in stabilem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

