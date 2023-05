POL-FR: Laufenburg: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 28.05.2023 bis Dienstag 30.05.2023, hebelte ein Unbekannter ein Badzimmerfenster auf, um in der Danziger Straße in eine Erdgeschosswohnung zu gelangen. Die Wohnung wurde durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Unweit der Danziger Straße, im St.-Alban-Weg, versuchte ein Unbekannter in ...

