POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Pkw-Fahrerin kommt auf Autobahn A 5 von Fahrbahn ab - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.05.2023, gegen 09.05 Uhr, kam ein 54-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Autobahn A 5 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten sowie mit der linken Schutzplanke. Sie befuhr die Autobahn von Neuenburg kommend in Richtung Süden, als sie aus hier nicht bekannten Gründen in Höhe des Parkplatzes "Fischergrund" nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit der rechten Schutzplanke, drehte sich über die komplette Fahrbahn und kollidierte anschließend mit der linken Schutzplanke. Die Feuerwehr musste die verletzte 54-Jährige aus ihrem Pkw bergen. Während der Landung und des Startes des Rettungshubschraubers war die Südfahrbahn über eine halbe Stunde voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

