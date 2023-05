POL-FR: Schopfheim: Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag, 25.05.2023, in der Zeit zwischen 13.50 und 14.10 Uhr, ereignete sich in der Elsässer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer. Sowohl der Radfahrer, als auch die Autofahrerin, befuhren dabei die Elsässer Straße in Richtung Landwasser. An der Kreuzung Berliner Alle, wollte die ...

mehr