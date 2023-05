POL-FR: Freiburg-West, Verkehrsunfall in der Elsässer Straße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Bereits in der Nacht von Freitag, 26.05.2023, auf Samstag, 27.05.2023, drückte ein Unbekannter die Schiebetür einer Metzgerei in Karsau auf um in den Verkaufsraum zu gelangen. Aus einer Trinkgeldkasse wurde Bargeld entwendet. Am Samstag, 27.05.2023, kurz nach 01.00 Uhr, hebelte ein Unbekannter eine Schiebetür eines Getränkemarktes in Minseln auf. ...

