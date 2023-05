Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrerflucht in der Güterstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.05.2023, zwischen 14:55 Uhr und 16:35 Uhr wurde in der Güterstraße in Bad Säckingen ein Hyundai von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker angefahren und hinten links an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es dürfte sich um ein helles Fahrzeug gehandelt haben. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/934-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell