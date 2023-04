Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zeugen gesucht

Werlte (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 11:45 Uhr auf der Hauptstraße in Werlte zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin ist beim Ausparken mit ihrem schwarzen Pkw gegen den hinter ihr abgeparkten Hyundai gestoßen und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Stadt Mitte entfernt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Werlte unter der Telefonnummer: 05951-99530-0 zu melden.

