POL-NB: Beziehungsstreit eskaliert

Torgelow (ots) - In der Nacht vom 04.10.2022 zum 05.10.2022 wurde in Torgelow ein roter Ford Mondeo, Baujahr 2016 entwendet. Das Fahrzeug wurde am 04.10.2022 gegen 18.30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Mozartstraße 8 abgestellt. Als der Fahrzeughalter sein Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen UEM-IS89 am nächsten morgen nutzen wollte, war diese verschwunden. Der Wert wird auf ca. 17.000 Euro ...

