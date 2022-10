POL-NB: Vermisste Person aus Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der genannten Pressemeldung zu den Montagsdemonstrationen wurde die Montagsdemo in Neustrelitz nicht erfasst. Diese fand am 03.10.2022 in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr statt. An dieser Versammlung mit anschließendem Aufzug nahmen ca. 450 Personen teil. Es gab keine Störungen. Somit ...

