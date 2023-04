POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung an Lebensmittelmarkt

Haren (ots) - Am Donnerstag ist es um 19:47 Uhr im Iltisweg in Haren aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Heckenbrand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Im weiteren Verlauf fingen zwei anliegende Gartenhütten und ein Zaun Feuer. Während die Hecke durch das Feuer komplett zerstört wurde, kam es an den Gartenhütten und dem Zaun zu entsprechenden Beschädigungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3250 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Haren war mit ...

