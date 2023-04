POL-EL: Haren - Heckenbrand

Spelle (ots) - Zwischen Mittwoch, 21:30 Uhr, und Donnerstag, 13:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Robert-Bosch-Straße in Spelle in die Räumlichkeiten eines Autohandels ein. Beute machten die Täter nicht. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer: 05977-20436-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr