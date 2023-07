Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unbekannter bricht Auto auf

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (18.07.2023) trieb ein noch unbekannter Täter im Friedhofweg in Besigheim sein Unwesen. Der Dieb brach einen geparkten Mercedes auf, indem er im Bereich der Fahrer -und der Beifahrertür hebelte und sich letztlich so Zugang ins Innere des PKW verschaffen konnte. Er demontierte dann das Lenkrad und stahl den Fahrzeugschein sowie einen kleineren Bargeldbetrag aus dem Mercedes. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Besigheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell