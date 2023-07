Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: heftige Auseinandersetzung zwischen Vater und Tochter

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Dienstag (18.07.2023) gegen 17.15 Uhr in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim an der Murr zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 58 Jahre alten Mann und einer 19-jährigen Frau gekommen ist, sucht der Polizeiposten Steinheim an der Murr Zeugen. Bei dem Mann und der Frau handelt es sich um Vater und Tochter. Beide stritten zunächst miteinander. Im Laufe des Streits wurde der Vater handgreiflich, packte die junge Frau am Hals und drückte sie gegen eine Schaufensterscheibe. Ein noch unbekannter Mann ging schließlich dazwischen und trennte die beiden. Die Polizei bittet nun insbesondere diesen Zeugen, sich unter Tel. 07144 82306-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

