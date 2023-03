Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Trunkenheit im Verkehr

Herxheim am Berg (ots)

Am Donnerstag, 23.03.2023 gegen 22:30 Uhr wurde eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Raum Worms zwischen Herxheim am Berg und Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte bei der jungen Frau Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Pkw-Schlüssel wurde sichergestellt. Es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben einem einmonatigen Fahrverbot muss die Betroffene zudem mit einem Bußgeld in Höhe von 500EUR sowie 2 Punkten in Flensburg rechnen.

