Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Schule beschädigt - 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende (14. bis 17.07.2023) wurde eine Schule im Lyonel-Feininger-Weg in Asperg von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Mutmaßlich stiegen die Unbekannten auf das Dach des Schulgebäudes, wo sie ein Dachfenster und die Wetterstation beschädigten. In der Folge drang durch das Dachfenster Regenwasser ein und richtete einen Wasserschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro in der Schule an. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

