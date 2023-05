Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer versucht, sich Polizeikontrolle zu entziehen

Saalfeld (ots)

Am Sonntagabend versuchte ein Mopedfahrer vor einer Polizeikontrolle in Saalfeld zu flüchten. Da der Fahrer den Polizeibeamten ohne Beleuchtung den Dorfkulmer Weg in Remschütz entgegenkam, wendeten diese den Funkstreifenwagen und wollten ihn kontrollieren. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete der bis dato Unbekannte in Richtung Am Sandberg und fuhr dann in Richtung der Feldwege davon. Die eingesetzten Beamten setzten in Anbetracht der Umstände die Verfolgung dann zu Fuß fort. Schließlich gelang es, den Gesuchten aufzugreifen. Der 16-jährige Saalfelder muss sich nun strafrechtlich verantworten. Nach einem negativen Alkohol- sowie Drogentest wurde er an seine Eltern übergeben.

