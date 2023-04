Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unachtsamer Fußgänger verursacht Unfall mit Fahrradfahrer

Heidelberg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr kollidierte in der Bismarckstraße ein 17-jähriger Fußgänger mit einem 69-jährigen Pedelec-Fahrer. Hierbei querte der Fußgänger unachtsam die Bismarckstraße in Richtung Bismarckplatz und übersah den auf dem Radweg heranfahrenden 69-jährigen Mann auf dessen Pedelec. Durch den Zusammenstoß verlor der 69-Jährige das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Glücklicherweise trug der 69-Jährige einen Fahrradhelm, welcher Schlimmeres verhinderte. Er zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen übernommen. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

