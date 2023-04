Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin bei Unfall verletzt - 49-jähriger Autofahrer übersieht Radfahrerin beim Abbiegen

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr ereignete sich in der Bismarckstraße/ Neckarstaden ein Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad die Bismarckstraße entlang, als ein 49-jähriger Ford-Fahrer die Frau beim Rechtsabbiegen in die Neckarstaden übersah und mit dem hinteren Kotflügel kollidierte. Durch den Zusammenstoß mit dem Kotflügel das Fords stürzte die 28-jährige Fahrradfahrerin zu Boden, woraufhin ihre Verletzungen im nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden. Am Auto entstand ein geringer Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell