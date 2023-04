Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorradfahrer flieht mit über 100 km/h vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Heidelberg (ots)

Am frühen Dienstagabend, gegen 17 Uhr, wollten Polizeibeamte in den Neckarstaden einen Motorradfahrer kontrollieren. Der Fahrer gab zunächst zu verstehen, dass er anhalten werde, beschleunigte dann aber stark und floh. In einer halsbrecherischen Fahrt überfuhr er eine rote Ampel, überholte auf der Gegenspur und raste mit über 100 km/h, trotz des hohen Verkehrsaufkommens, auf der B37 in Richtung Schlierbach. Aus Sicherheitsgründen brach die Polizei die Verfolgung ab. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte, welche vom Motorradfahrer genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mitte, unter der Telefonnummer 06221/1857-0, zu melden.

