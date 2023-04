Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit Totalschaden - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein 62-jähriger Fahrzeugbesitzer aus Walldorf als er am Dienstagmorgen zu seinem am Straßenrand geparkten Ford kam. Irgendwann in der Nacht zwischen 03 Uhr und 9 Uhr wurde sein, in der Heidelberger Straße, abgestelltes Auto durch einen unbekannten Fahrzeugführer oder eine unbekannte Fahrzeugführerin angefahren und massiv beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete von der Unfallstelle ohne sich bei der Polizei zu melden. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

