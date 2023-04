Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/ Rhein-Neckar-Kreis - Zeuge denkt mit und meldet Unfallflucht der Polizei

Laudenbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 82-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fuhr am Dienstagmorgen gegen 09 Uhr auf der Rieslingstraße, geriet aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Baum wurde durch den Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf 1500 Euro beziffert. Am Kleintransporter entstand ein Schaden von 5000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, weshalb der Fahrer einen Abschleppdienst rief. Dieser lud das verunfallte Fahrzeug auf und fuhr wunschgemäß in Richtung der Wohnanschrift des 82-jährigen. Während der Fahrt kamen beide ins Gespräch. Dabei erzählte der Fahrer, dass der Unfall der Polizei überhaupt nicht gemeldet worden war. Aufgrund des Schadens am Baum verständigte der Mitarbeiter des Abschleppdienstes das Polizeirevier Weinheim, welche nun die Unfallermittlungen übernommen haben. Der Fahrer des Kleintransporters muss mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

