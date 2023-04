Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer fasst Frau beim Vorbeifahren ans Gesäß - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bisher unbekannter Radfahrer fuhr am frühen Mittwochmorgen gegen 01:30 Uhr an einer Fußgängerin in der Riedfeldstraße vorbei und fasste ihr hierbei ans Gesäß. Die 26-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und hielt sich am Fahrrad des Verdächtigen fest. Dieser stürzte daraufhin. Als der Mann von der Fußgängerin auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, entschuldigte er sich, stieg jedoch sofort wieder auf sein Rad und flüchtete in Richtung Lupinenstraße. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 25-30 Jahre, 180cm groß, normale Statur, osteuropäischer Akzent, blonde kurze Haare und einen Vollbart. Er trug eine Wollmütze, womöglich eine Jeans und ein Sweatshirt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

