Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Diesel aus LKW entwendet- Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf einem Parkplatz in der Dietmar-Hopp-Allee wurden in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 14:00 Uhr und Montagmorgen, 08:00 Uhr rund 50 Liter Diesel aus einem LKW entwendet. Um an die Tankfüllung des LKW's zu gelangen, brach eine bislang unbekannte Täterschaft den Tankdeckel gewaltsam auf. Aus einem Radlader, der außerdem auf dem Parkplatz stand, wurde ebenfalls der Kraftstoff abgezapft. Bereits am davorliegenden Wochenende wurden zwei Sicherungsbolzen, welche am Radlader befestigt waren, entwendet. Inwiefern die beiden Taten zusammenhängen wird derzeit noch durch die Beamtinnen und Beamten geprüft.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 300 Euro. Der Gesamtschaden lässt sich nach derzeitigem Stand noch nicht beziffern und ist noch Gegenstand der Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch Tel.: 06222 / 5709-00 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell