POL-MA: Mannheim: Einbruch - Diebstahlschaden von über 15.000 Euro -Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Boveriestraße am späten Montagabend sucht das Polizeirevier Käfertal nach Zeugen des Geschehens. Gegen 20:30 Uhr war demnach ein 33-jähriger BMW-Fahrer auf der "Schneckenudel" in Richtung Boveriestraße zu einem Ausweichmanöver gezwungen worden, weil ein bislang unbekannter Täter bzw. unbekannte Täterin ...

