POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigung an Evangelischer Schönaugemeinde

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine noch bislang unbekannte Täterschaft suchte in der Zeit von Samstagabend, 22 Uhr bis Montagmorgen, 9 Uhr, ein Firmengebäude im Fuchslochweg in Neidenstein auf. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt in die Wertstoffhalle, indem diese zunächst eine Scheibe einschlugen ...

mehr