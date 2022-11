POL-OS: Ostercappeln: Zeugen nach Dieseldiebstahl aus Stapler gesucht

Fürstenau (ots) - Am Donnerstagabend (19 Uhr) geriet ein Schuhregal in einer Garage aus bislang unerklärlichen Gründen in Brand. Ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Gebäudeteile konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Das Regal und ein geparktes Auto in der Garage wurden durch die Flammen beschädigt. Es sind keine Personen verletzt worden. Rückfragen ...

