Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Erpolzheim (ots)

Am heutigen Vormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es an der Einmündung L526 / Kiebitzweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein Motorradfahrer, welcher die L526 in Richtung Birkenheide befuhr, von einem Pkw erfasst, welcher aus dem Kiebitzweg auf die L526 auffahren wollte. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die L526 musste für die Verkehrsunfallaufnahme im Bereich des Kiebitzweges zeitweise gesperrt werden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell