POL-PDNW: Sachbeschädigung an Baumaschinen

Meckenheim/Pfalz (ots)

Vom 25.05. auf den 26.05. kam es auf einer Baustelle in der Gemarkung Meckenheim auf einem Wirtschaftsweg an der A 65 in Richtung Böhl-Iggelheim zu Sachbeschädigungen an mehreren Baumaschinen. Durch unbekannte Täter wurden im Motorraum eine Vielzahl von Keilriemen und Kabel zerschnitten und/oder gekappt. Dadurch entstand ein hoher Sachschaden und die Bauarbeiten müssen unterbrochen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

