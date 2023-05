Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am 25.05.2023, um 12 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Rheingönnheimer Dreieck, B9, einen Pkw Renault. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 41-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen auf Drogen- und Alkoholeinfluss fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, der Mann stand unter dem Einfluss von Amphetamin und THC. Bei der Überprüfung der Person wurde ferner festgestellt, dass er bereits in der Vergangenheit wegen solcher Verstöße polizeilich bekannt wurde und ihm die Fahrerlaubnis deshalb entzogen worden war. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten weiter in dem mitgeführten Rucksack einen verbotenen Gegenstand, in Scheckkarte verstecktes Messer, auf. Das Messer wurde sichergestellt. Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell