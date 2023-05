Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck-Unteralpfen: "Blitzer" in Brand gesetzt, 160.000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter sollen einen "Blitzer" in Albbruck in Brand gesetzt haben. Es soll ein Totalschaden in Höhe von 160.000 EUR entstanden sein. Anwohner meldeten am Freitag, 26.05.2023, gegen 00:30 Uhr per Notruf einen lauten Knall und Feuer an dem mobilen Gerät, das seit Anfang der Woche an der Leiterbachstraße (Ortsdurchfahrt) in Albbruck-Unteralpfen aufgestellt war. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen unter der Telefonnummer 07741/8316-0 in Verbindung zu setzen.

