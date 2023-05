Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagvormittag, 25.05.2023, kam es gegen 10:00 Uhr in Teningen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Im Bereich der Straße "Am Hungerberg", Einmündung zur Hauptstraße war der 41-jährige Autofahrer im Begriff abzubiegen und übersah offensichtlich einen ordnungsgemäß auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrer. Nach der Kolission stürzte der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

