POL-FR: Titisee-Neustadt: Brand im Gastronomiebereich eines Schwimmbades

Freiburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.05.2023, 18:00 Uhr, und Freitag, 19.05.2023, 06:00 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes, vermutlich gelbes Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Toyota Yaris in der Hauptstraße in Malterdingen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Toyota wurden die beiden Türen der Fahrerseite nicht unerheblich ...

