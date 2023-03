POL-PB: Gasgeruch auf Flohmarkt

Büren-Brenken (ots) - (mn) Am Samstag 25.03.2023 um kurz vor 14:00 Uhr wurde ein Zimmerbrand in Büren-Brenken in der Straße Graben, in einem dortigen Mehrparteienhaus gemeldet. Einsatzkräfte vor Ort stellten Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss fest. Die Bewohner konnten das Haus glücklicherweise unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch den Brand wurde das Gebäude jedoch unbewohnbar. Es ...

mehr