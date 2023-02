Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Öffentlichkeitsfahndung des Landeskriminalamtes Thüringen im Zusammenhang mit der Gefährlichen Körperverletzung am 12.01.2023 in Erfurt, Pestalozzistraße

Erfurt (ots)

Wie bereits am 13.01.23 berichtet (Öffentlichkeitsfahndung durch Landespolizeiinspektion Erfurt), kam es am Donnerstag, dem 12.01.2023 zwischen 08:15 Uhr und 08:30 Uhr in der Pestalozzistraße in Erfurt zu einem Übergriff auf zwei männliche Personen, die der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in Richtung Ernst-Schneller-Straße. Die Opfer wurden insbesondere im Kopfbereich schwer verletzt. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen ist von einer politischen Motivation der Täter auszugehen.

Das Landeskriminalamt Thüringen hat in der Folge die Ermittlungen übernommen.

Aufgrund neuer Ermittlungserkenntnisse erfolgt heute eine zweite Öffentlichkeitsfahndung in diesem Zusammenhang. Durch die Angaben von Zeugen konnten insgesamt drei Phantombilder der Tatverdächtigen erstellt werden, die hiermit der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.

Wer kann Angaben und Hinweise zu den Personen machen?

Richten Sie Ihre Hinweise zu den hier abgebildeten Tatverdächtigen und zur Tat, an das Landeskriminalamt Thüringen unter der

Rufnummer 0800 58 90 503 oder

per E-Mail an: lka@polizei.thueringen.de!

Helfen Sie mit die Tat aufzuklären!

