POL-PB: Küchenbrand macht Wohnhaus unbewohnbar

Büren-Brenken (ots)

(mn) Am Samstag 25.03.2023 um kurz vor 14:00 Uhr wurde ein Zimmerbrand in Büren-Brenken in der Straße Graben, in einem dortigen Mehrparteienhaus gemeldet. Einsatzkräfte vor Ort stellten Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss fest. Die Bewohner konnten das Haus glücklicherweise unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch den Brand wurde das Gebäude jedoch unbewohnbar. Es entstand hoher Gebäudeschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Hausbewohner kümmerten sich selbständig um eine Unterbringung.

