Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.05.2023, 18:00 Uhr, und Freitag, 19.05.2023, 06:00 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes, vermutlich gelbes Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Toyota Yaris in der Hauptstraße in Malterdingen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Am Toyota wurden die beiden Türen der Fahrerseite nicht unerheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/582-0 in Verbindung zu setzen

