POL-PPWP: Nach Randale im Gewahrsam gelandet

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Ein technischer Defekt an seinem Roller wurde einem 42-jährigen Mann am Karfreitag zum Verhängnis. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass sein Roller in Höhe des Sonnenhof einfach während der Fahrt am Vortag ausging und er ihn stehen lassen musste. Der Roller kam einer Spaziergängerin verdächtig vor und diese verständigte die Polizei. Da Zweifel über die Höchstgeschwindigkeit des ...

mehr