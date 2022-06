Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf: Mutmaßlicher Falschfahrer auf Bundesstraße unterwegs

B 281/ Unterwellenborn (ots)

Ein Zeuge teilte der Saalfelder Polizei kürzlich mit, dass es am Samstag der vergangenen Woche (04.06.2022) beinahe zu einem Verkehrsunfall mit einem mutmaßlichem Falschfahrer kam. An dem 04.06.2022, gegen 12:20 Uhr, befuhr der Zeuge seinen Aussagen zufolge die Bundesstraße 281 von Unterwellenborn kommend in Richtung Rudolstadt. Etwa auf Höhe der Gasmaschinenzentrale in Unterwellenborn beabsichtige der Mitteiler, einen Vorausfahrenden zu überholen. In diesem Moment sei ihm plötzlich auf den beiden Fahrspuren in Richtung Rudolstadt ein Falschfahrer entgegen gekommen. Nur durch eine Gefahrenbremsung sowie ein sofortiges Einscheren konnte der Zeuge einen Zusammenstoß mit dem widerrechtlich Entgegenkommenden, welcher in Richtung Unterwellenborn fuhr, vermeiden. Es werden dringend Zeugen gesucht, welche auf diesem Streckenverlauf weitere Angaben zum mutmaßlichen Falschfahrer machen können bzw. sogar selbst gefährdet worden. Die Bundesstraße 281 ist gegenwärtig zwischen den Abfahrten Gorndorf und Unterwellenborn in Richtung Pößneck gesperrt - ein Durchfahren der entsprechenden Verkehrseinrichtungen, um mitunter unbeabsichtigt auf die Gegenfahrbahn zu gelangen, ist grundsätzlich nahezu unmöglich; eine Umleitung ist ausgewiesen. Hinweise auf einen PKW-Typ oder ein Kennzeichen liegen bislang nicht vor. Sachdienliche Meldungen nimmt die Polizei in Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

